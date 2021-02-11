Рідкісних червонокнижних сірих журавлів, які загинули в січні на Херсонщині у заповіднику Асканія Нова отруїли зерном, йдеться у дослідженні зразків зерна екоінспекції UAnimals.

В січні зграя раптово втратила старих особин, згодом недуга вразила молоде покоління, частина якого також загинула. Загалом померло кілька десятків рідкісних журавлів.

Тоді версію про отруєння птахів висунула Владислава Магалецька – голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.

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У внутрішніх органах журавлів виявили високу концентрацію хімічних елементів, які використовуються в хімікатах для агропідприємств. Тепер ця версія підтверджена остаточно.

– При дослідженні біологічного матеріалу та зразків зерна, було встановлено, що зразки зерна токсичні, а птахи загинули від набряку легенів внаслідок інтоксикації організму неідентифікованою речовиною антикоагулятивної дії, – звітувала екоінспекція.

Поліція відкрила кримінальне провадження, триває досудове розслідування.

Загибель птахів у Асканії Новій

У січні 2021 року в заповіднику Асканія Нова впродовж тижня загинуло 185 сірих журавлів. Птахи помирали кілька діб у муках.

Джерело: UAnimals