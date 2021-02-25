В Харьковской области столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

Авария произошла на 49 км трассы Харьков-Сумы в селе Крысин Богодуховского района Харьковской области.

ДТП произошло с участием автомобиля ВАЗ 21099 и автобуса Эталон, который следовал по маршруту Богодухов-Харьков.

В машине погибли 72-летний мужчина и 71-летняя женщина. Водитель автобуса и 10 пассажиров не пострадали.

На месте происшествия спасатели разрезали кузов легковушки и достали тела погибших.











Смертельное ДТП с автобусом на Харьковщине: людей вырезали из авто / 3 фотографии

Недавно в Хмельницкой области 24-летний полицейский устроил смертельное ДТП.

Патрульный полицейский был пьян. Во время движения на автодороге он насмерть сбил 50-летнюю женщину.

Парень сразу скрылся с места происшествия, но его удалось задержать через 40 минут после аварии.