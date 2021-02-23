На Хмельниччині нетверезий поліцейський на смерть збив жінку

На Хмельниччині поліцейський влаштував смертельну дорожньо-транспортну пригоду, після чого втік з місця аварії.

Патрульний поліцейський був п’яним. Під час руху на автодорозі він на смерть збив жінку.

Поліцейський одразу втік з місця події, але його вдалося затримати через 40 хвилин після аварії.

Голова Національної поліції Ігор Клименко зазначив, що цього працівника вже звільнили з правоохоронних органів. Усі матеріали у цій справі передають у Державне бюро розслідувань.

Нещодавно на Буковині засудили поліцейського, який влаштував смертельну ДТП у лютому 2019 року.

Так, 22-річний хлопець отримав покарання у вигляді позбавлення волі на три роки.

Джерело: Ігор Клименко