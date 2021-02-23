PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

На Хмельниччині нетверезий поліцейський на смерть збив жінку

На Хмельниччині поліцейський влаштував смертельну дорожньо-транспортну пригоду, після чого втік з місця аварії.

Поліція

Патрульний поліцейський був п’яним. Під час руху на автодорозі він на смерть збив жінку.

Поліцейський одразу втік з місця події, але його вдалося затримати через 40 хвилин після аварії.

Читайте
Рада хоче посилити відповідальність за нетверезе водіння: що передбачає закон

Голова Національної поліції Ігор Клименко зазначив, що цього працівника вже звільнили з правоохоронних органів. Усі матеріали у цій справі передають у Державне бюро розслідувань.

Нещодавно на Буковині засудили поліцейського, який влаштував смертельну ДТП у лютому 2019 року.

Так, 22-річний хлопець отримав покарання у вигляді позбавлення волі на три роки.

Джерело: Ігор Клименко

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка