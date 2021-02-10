Массовое ДТП под Винницей: в аварию попало 4 фуры, автобус и легковушки

На дороге под Винницей произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса, грузовиков и легковых автомобилей. Обошлось без пострадавших.

Утром 10 февраля на трассе государственного значения М12 возле села Лукашевка столкнулись автобус международного сообщения, четыре грузовика и две легковушки.











Массовое ДТП в Винницкой области: в аварию попало 4 фуры, автобус и легковушки / 3 фотографии

На месте происшествия работали патрульные полицейские. Они обеспечили безопасность дорожного движения и составили административные материалы по факту ДТП.

Пока причины аварии пока не сообщаются.

Непогода в Украине

10 февраля из-за сильных снегопадов в Украине без света остались 62 населенных пункта в пяти областях.

На дорогах образовались многочисленные пробки во многих областях Украины. Полиция просит водителей быть внимательными на дороге и соблюдать правила.