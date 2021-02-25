На Харківщині зіткнулися легковий автомобіль і пасажирський автобус. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини.

Аварія сталася на 49 км траси Харків-Суми у селі Крисіно Богодухівського району Харківської області.

ДТП сталася за участі автомобілю ВАЗ 21099 та автобуса Еталон, який прямував за маршрутом Богодухів-Харків.

У машині загинули 72-річний чоловік та 71-річна жінка. Водій автобуса та 10 пасажирів не постраждали.

На місці події рятувальники розрізали кузов легковика і дістали тіла загиблих.











Смертельна ДТП з автобусом на Харківщині: людей вирізали з авто / 3 фотографии

Нещодавно на Хмельниччині 24-річний поліцейський влаштував смертельну ДТП.

Патрульний поліцейський був п’яним. Під час руху на автодорозі він на смерть збив 50-річну жінку.

Хлопець одразу втік з місця події, але його вдалося затримати через 40 хвилин після аварії.