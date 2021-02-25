PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Смертельна ДТП з автобусом на Харківщині: людей вирізали з авто

На Харківщині зіткнулися легковий автомобіль і пасажирський автобус. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини.

ДТП Харківщина

Аварія сталася на 49 км траси Харків-Суми у селі Крисіно Богодухівського району Харківської області.

Читайте
Масова ДТП на Вінниччині: в аварію потрапило 4 фури, автобус і легковики

ДТП сталася за участі автомобілю ВАЗ 21099 та автобуса Еталон, який прямував за маршрутом Богодухів-Харків.

У машині загинули 72-річний чоловік та 71-річна жінка. Водій автобуса та 10 пасажирів не постраждали.

На місці події рятувальники розрізали кузов легковика і дістали тіла загиблих.

  • Смертельна ДТП з автобусом на Харківщині: людей вирізали з авто
  • Смертельна ДТП з автобусом на Харківщині: людей вирізали з авто
  • Смертельна ДТП з автобусом на Харківщині: людей вирізали з авто
  • Смертельна ДТП з автобусом на Харківщині: людей вирізали з авто
  • Смертельна ДТП з автобусом на Харківщині: людей вирізали з авто
  • Смертельна ДТП з автобусом на Харківщині: людей вирізали з авто
Смертельна ДТП з автобусом на Харківщині: людей вирізали з авто / 3 фотографии

Нещодавно на Хмельниччині 24-річний поліцейський влаштував смертельну ДТП.

Патрульний поліцейський був п’яним. Під час руху на автодорозі він на смерть збив 50-річну жінку.

Хлопець одразу втік з місця події, але його вдалося затримати через 40 хвилин після аварії.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка