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Факты / Происшествия
Марія Степанюк |

В Турции пикап с туристами упал в пропасть — две украинки в тяжелом состоянии

В турецком районе Гюмюшкавак пикап, в котором находилось пять человек, сошел с дороги и рухнул из 50-метровой скалы.

В Турции в пропасть упал пикап

На место ДТП прибыли стражи порядка и бригада экстренной медицинской службы.

В результате инцидента пострадал водитель и четверо пассажиров, среди которых две гражданки Украины: Людмила Лавренова и Елена Харченко.

Сейчас они госпитализированы, а их состояние оценивается как тяжелое.

ДТП с украинцами в Польше

В Мазовецком воеводстве Польши пассажирский автобус с украинцами попал в ДТП. В результате аварии пострадали пять человек.

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По предварительным данным, микроавтобус Volkswagen T4 пытался разминуться с другим транспортным средством на узкой дороге, покрытой гололедом, и выехал на обочину. В результате 30-летний водитель не справился с управлением и автобус врезался в дерево.

Источник: Akit

Фото: Akit

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