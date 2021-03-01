У Туреччині пікап із туристами впав у прірву – дві українки у важкому стані

У турецькому районі Гюмюшкавак пікап, у якому перебувало п’ять осіб, зійшов з дороги та звалився 3 50-метрової скелі.

На місце ДТП прибули правоохоронці та бригада екстреної медичної служби.

Внаслідок інциденту постраждав водій та четверо пасажирів, серед яких дві громадянки України: Людмила Лавренова та Олена Харченко.

Наразі вони госпіталізовані, а їхній стан оцінюється як важкий.

ДТП з українцями у Польщі

У Мазовецькому воєводстві Польщі пасажирський автобус з українцями потрапив у ДТП. В результаті аварії постраждали п’ятеро людей.

За попередніми даними, мікроавтобус Volkswagen T4 намагався розминутися з іншим транспортним засобом на вузькій дорозі, покритій ожеледицею, і виїхав на узбіччя. В результаті 30-річний водій не впорався з керуванням і автобус врізався в дерево.

Джерело: Akit

Фото: Akit