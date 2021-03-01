У Туреччині пікап із туристами впав у прірву – дві українки у важкому стані

У турецькому районі Гюмюшкавак пікап, у якому перебувало п’ять осіб, зійшов з дороги та звалився 3 50-метрової скелі.
На місце ДТП прибули правоохоронці та бригада екстреної медичної служби.
Внаслідок інциденту постраждав водій та четверо пасажирів, серед яких дві громадянки України: Людмила Лавренова та Олена Харченко.
Наразі вони госпіталізовані, а їхній стан оцінюється як важкий.
ДТП з українцями у Польщі
У Мазовецькому воєводстві Польщі пасажирський автобус з українцями потрапив у ДТП. В результаті аварії постраждали п’ятеро людей.
За попередніми даними, мікроавтобус Volkswagen T4 намагався розминутися з іншим транспортним засобом на вузькій дорозі, покритій ожеледицею, і виїхав на узбіччя. В результаті 30-річний водій не впорався з керуванням і автобус врізався в дерево.
Джерело: Akit
Фото: Akit