В Одессе 34-летняя женщина убила собственную мать. Между сожительницами постоянно возникали ссоры на бытовом уровне. Во время одной из них дочь несколько раз ударила 71-летнюю мать ножом в спину.

От полученных травм пострадавшая погибла по дороге в больницу. 34-летняя одесситка сначала отрицала свою вину. Она заявила, что умершая была смертельно больной, поэтому решила покончить жизнь самоубийством.

Медицинская экспертиза показала, что смерть женщины произошла вследствие телесных повреждений. Кроме того, полицейские нашли в квартире доказательства убийства.

После этого фигурантка дела призналась в преступлении. Правоохранители задержали ее и сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Снимал порно с 9-летней падчерицей

Накануне полиция разоблачила мужчину, который насиловал 9-летнюю падчерицу. Половой акт злоумышленник снимал на камеру, а затем распространял порнографический контент в даркнете.