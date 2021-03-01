В Одесі 34-річна жінка вбила власну матір. Між співмешканками постійно виникали сварки на побутовому рівні. Під час однієї з них донька кілька разів вдарила 71-річну матір ножем у спину.

Від отриманих травм потерпіла загинула дорогою до лікарні. 34-річна одеситка спочатку заперечувала свою провину. Вона заявила, що померла була смертельно хворою, тому вирішила покінчити з життям самогубством.

Медична експертиза довела, що смерть жінки сталася внаслідок тілесних ушкоджень. Крім того, поліцейські знайшли у квартирі докази вбивства.

Після цього фігурантка справи зізналася у злочині. Правоохоронці затримали її та повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Знімав порно з 9-річною падчеркою

Напередодні поліція викрила чоловіка, який ґвалтував 9-річну падчерку. Статевий акт зловмисник знімав на камеру, а потім поширював порнографічний контент у даркнеті.