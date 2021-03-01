На Николаевщине взорвался котел на территории школы — ФОТО

В Николаевской области на территории общеобразовательной школы взорвался твердотопливный котел. По данным ГСЧС, под завалами находится человек.

Взрыв произошел в селе Ивановка Очаковского района, примерно в 7.30 утра, в котельной на территории школы. В результате этого вспыхнул пожар, который уже ликвидирован пожарными. Детей на территории учебного заведения не было.

На место происшествия направлен специальный аварийно-спасательный автомобиль САРМ-С и автокран КTA-18, для спасения человека из-под железобетонной плиты.







Взрыв в школе в Николаевской области: под завалами ищут человека / 2 фотографии

Взрыв в Черновицах

В Черновцах в больнице для людей с Covid-19 произошел взрыв, в результате которого погиб один человек, еще один травмировался.

Сначала была выдвинута версия о взрыве кислородного баллона, но мэр города Роман Кличук уже опроверг ее.