Насиловал 9-летнюю падчерицу для съемок в порно: полиция разоблачила преступника

Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 9-летней девочки. Подозреваемый периодически насиловал дочь своей сожительницы. Кроме того, он снимал это на камеру и распространял порнографическое контент в даркнете.

Во время обыска на компьютере мужчины обнаружено материалы сексуального характера с участием ребенка, в частности фото и видео ее изнасилования.

Сейчас фигуранту дела сообщено о подозрении — правоохранители поместили его изолятор временного содержания. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

В Одессе отец насиловал детей

В Одессе задержали мужчину, который на постоянной основе насиловал двух дочерей и жену. Он объяснял поступок тем, что хотел стать первым мужем у несовершеннолетних девочек.

Читайте подробности изнасилования отцом дочерей в Одессе на Фактах ICTV.