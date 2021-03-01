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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Тело отвез в лес и засыпал снегом: на Черниговщине водитель такси убил пассажира

В городе Бобровица Черниговской области водитель такси убил пассажира. Между мужчинами во время поездки произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый убил клиента ножом. После этого он отвез тело в лес, который находился в 10 км от места преступления.

на Чернігівщині таксист вбив пасажира

Таксист присыпал мертвого мужчину снегом, а орудие убийства выбросил.

В полицию обратилась жена погибшего. Она сообщила, что муж исчез после того, как сел в автомобиль к таксисту у дома своего друга.

Правоохранители провели обыски в транспортном средстве и обнаружили ряд доказательств, свидетельствующих о совершении убийства.

Фигурант дела уже ранее был судим за аналогичное преступление, а также за выращивание и хранение наркотиков. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

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Таксист отравил и ограбил пассажиров

В Киевской области водитель такси подсыпал в кофе пассажирам яд, а затем ограбил их. Товарищи вместе вышли из ресторана, таксист увидел их и предложил свои услуги.

По дороге он угостил пассажиров кофе, после которого они потеряли сознание. Один из мужчин скончался.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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