В городе Бобровица Черниговской области водитель такси убил пассажира. Между мужчинами во время поездки произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый убил клиента ножом. После этого он отвез тело в лес, который находился в 10 км от места преступления.

Таксист присыпал мертвого мужчину снегом, а орудие убийства выбросил.

В полицию обратилась жена погибшего. Она сообщила, что муж исчез после того, как сел в автомобиль к таксисту у дома своего друга.

Правоохранители провели обыски в транспортном средстве и обнаружили ряд доказательств, свидетельствующих о совершении убийства.

Фигурант дела уже ранее был судим за аналогичное преступление, а также за выращивание и хранение наркотиков. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Таксист отравил и ограбил пассажиров

В Киевской области водитель такси подсыпал в кофе пассажирам яд, а затем ограбил их. Товарищи вместе вышли из ресторана, таксист увидел их и предложил свои услуги.

По дороге он угостил пассажиров кофе, после которого они потеряли сознание. Один из мужчин скончался.