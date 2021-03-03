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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Тіло сховав у каналізацію: на Київщині син вбив матір качалкою

У Київській області 27-річний син вбив власну матір, а її тіло заховав у каналізаційний отвір.

син вбив матір

Родичка померлої повідомила поліцію, що та довгий час не виходить на зв’язок. Після цього правоохоронці знайшли тіло 54-річної жінки у каналізаційному отворі на подвір’ї приватного будинку.

Син зізнався у злочині та розповів, що бив матір ногами, руками та качалкою. Внаслідок отриманих травм вона померла. 27-річний хлопець заховав її тіло у каналізації, щоб приховати факт вбивства.

Фігуранту справи загрожує до 15 років позбавлення волі.

вбивство на Київщині

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В Одесі донька вбила матір

Напередодні в Одесі жінка вбила власну матір, а правоохоронцям повідомила, що та покінчила з життям самогубством через хворобу.

Експертиза встановила, що смерть настала внаслідок отримання тілесних ушкоджень. Співмешканки часто сварилися через побутові негаразди.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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