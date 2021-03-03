У Київській області 27-річний син вбив власну матір, а її тіло заховав у каналізаційний отвір.
Родичка померлої повідомила поліцію, що та довгий час не виходить на зв’язок. Після цього правоохоронці знайшли тіло 54-річної жінки у каналізаційному отворі на подвір’ї приватного будинку.
Син зізнався у злочині та розповів, що бив матір ногами, руками та качалкою. Внаслідок отриманих травм вона померла. 27-річний хлопець заховав її тіло у каналізації, щоб приховати факт вбивства.
Фігуранту справи загрожує до 15 років позбавлення волі.
В Одесі донька вбила матір
Напередодні в Одесі жінка вбила власну матір, а правоохоронцям повідомила, що та покінчила з життям самогубством через хворобу.
Експертиза встановила, що смерть настала внаслідок отримання тілесних ушкоджень. Співмешканки часто сварилися через побутові негаразди.