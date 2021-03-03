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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

На Донеччині зіткнулись поїзд і легковик – є загиблий

У Донецькій області зіткнулись легковий автомобіль з пасажирським приміським поїздом. Внаслідок аварії загинув один чоловік.

На Донеччині зіткнулись поїзд і легковик – є загиблий

Зіткнення легковика з поїздом, який прямував за маршрутом Скотувата-Слов’янськ, сталося на залізничному нерегульованому переїзді у селі Новоселівка Донецької області.

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Внаслідок ДТП у легковику автомобільними конструкціями затиснуло дві людини. Одну з них, до прибуття рятувальників, вивільнили представники Збройних сил України та медики.

Згодом рятувальники вирізали водійські двері автомобіля та витягнули загиблого 57-річного водія.

Нещодавно на Запоріжжі зіштовхнулися два автомобілі. Внаслідок ДТП двоє людей загинули, ще двох госпіталізували.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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