В Сумах 16-летняя девушка приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата. Ее госпитализировали в реанимацию с острым медикаментозным отравлением.

По словам медиков, угрозы ее жизни нет.

Работники ювенальной превенции сообщают, что предварительной причиной такого поступка стала ссора с подругой.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства этого события.

Отравление школьниц в Боярке

16 февраля двое школьниц из лицея Гармония, что в Боярке, отравились лекарственным препаратом Дротаверин.

Девушки посмотрели видео в соцсетях и выпили по 40 таблеток лекарства. Одна из них погибла.

Директора учебного заведения Светлану Сушко отстранили от исполнения служебных обязанностей из-за чрезвычайного происшествия. Подробнее об отравлении школьниц в Боярке читайте в материале Фактов ICTV.