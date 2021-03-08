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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В Сумах девушка наглоталась таблеток после ссоры с подругой

В Сумах 16-летняя девушка приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата. Ее госпитализировали в реанимацию с острым медикаментозным отравлением.

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По словам медиков, угрозы ее жизни нет.

Работники ювенальной превенции сообщают, что предварительной причиной такого поступка стала ссора с подругой.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства этого события.

Отравление школьниц в Боярке

16 февраля двое школьниц из лицея Гармония, что в Боярке, отравились лекарственным препаратом Дротаверин.

Девушки посмотрели видео в соцсетях и выпили по 40 таблеток лекарства. Одна из них погибла.

Директора учебного заведения Светлану Сушко отстранили от исполнения служебных обязанностей из-за чрезвычайного происшествия. Подробнее об отравлении школьниц в Боярке читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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