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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

У Сумах дівчина наковталась пігулок після сварки з подругою

У Сумах 16-річна дівчина прийняла 30 пігулок протизапального препарату. Її госпіталізували до реанімації з гострим медикаментозним отруєнням.

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За словами медиків, загрози її життю немає.

Працівники ювенальної превенції попередньо встановили, що причиною такого вчинку стала сварка з подругою.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини цієї події.

Отруєння школярок у Боярці

16 лютого двоє школярок із ліцею Гармонія, що в Боярці, отруїлись лікарським препаратом Дротаверин.

Дівчата подивилися відео в соцмережах та випили по 40 пігулок ліків. Одна з них загинула.

Директора навчального закладу Світлану Сушко відсторонили від виконання службових обов’язків через надзвичайну подію. Детальніше про отруєння школярок у Боярці читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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