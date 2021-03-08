У Сумах 16-річна дівчина прийняла 30 пігулок протизапального препарату. Її госпіталізували до реанімації з гострим медикаментозним отруєнням.

За словами медиків, загрози її життю немає.

Працівники ювенальної превенції попередньо встановили, що причиною такого вчинку стала сварка з подругою.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини цієї події.

Отруєння школярок у Боярці

16 лютого двоє школярок із ліцею Гармонія, що в Боярці, отруїлись лікарським препаратом Дротаверин.

Дівчата подивилися відео в соцмережах та випили по 40 пігулок ліків. Одна з них загинула.

Директора навчального закладу Світлану Сушко відсторонили від виконання службових обов’язків через надзвичайну подію. Детальніше про отруєння школярок у Боярці читайте в матеріалі Фактів ICTV.