У Сумах 16-річна дівчина прийняла 30 пігулок протизапального препарату. Її госпіталізували до реанімації з гострим медикаментозним отруєнням.
За словами медиків, загрози її життю немає.
Працівники ювенальної превенції попередньо встановили, що причиною такого вчинку стала сварка з подругою.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини цієї події.
Отруєння школярок у Боярці
16 лютого двоє школярок із ліцею Гармонія, що в Боярці, отруїлись лікарським препаратом Дротаверин.
Дівчата подивилися відео в соцмережах та випили по 40 пігулок ліків. Одна з них загинула.
Директора навчального закладу Світлану Сушко відсторонили від виконання службових обов’язків через надзвичайну подію. Детальніше про отруєння школярок у Боярці читайте в матеріалі Фактів ICTV.