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Трагедія зі школярками у Боярці та смерть дівчинки у Києві: як вберегти дітей

16 лютого українське суспільство сколихнула новина про отруєння двох школярок з Боярки лікарським препаратом Дротаверином. Дівчата подивилися відео у соцмережах та випили по 40 пігулок ліків, одна з них загинула. Та це не єдиний трагічний випадок з дітьми в Україні.

Цього дня у Києві з 14 поверху випала 13-річна дівчинка, причини смерті нині встановлює слідство.

Експерти попереджають, в Україні спостерігається нова хвиля самогубств серед підлітків. Лише з початку року вже троє дітей позбавили себе життя.

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Нерідко до таких кроків дітей підбурюють так звані групи смерті.

Фахівці закликають батьків бути уважнішими до своїх дітей та стежити за тим, що вони шукають у мережі.

Отруєння підлітків у Боярці

Отруєння дітей відбулося у ліцеї Гармонія Бояки. Дівчата придбали препарат в аптеці та випили пігулки.

Одну з них не вдалося врятувати, інша – у реанімації, її життю нічого не загрожує.

Детальніше про отруєння у Боярці читайте на Фактах ICTV.

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