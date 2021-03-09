В Киевской области двое мужчин изнасиловали 19-летнюю девушку. Киевлянка сообщила об инциденте правоохранителям.

Девушка вызвала такси, перепутала автомобили и села к незнакомым мужчинам. Они отвезли незнакомку в село Белогородка, что в Киевской области и изнасиловали ее.

Полицейские установили личность одного из злоумышленников. Им оказался 42-летний мужчина — гражданин Азербайджана. Его задержали, ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

Сейчас продолжаются следственные действия по поиску второго супруга.

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Отчим насиловал падчерицу для съемок в порно

Полиция разоблачила мужчину, который изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу для создания непристойного контента.

На компьютере злоумышленника нашли ряд фото и видео сексуального характера с 9-летней девочкой. Ему грозит тюремное заключение до 15 лет.