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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Переплутала авто з таксі: на Київщині двоє чоловіків зґвалтували 19-річну дівчину

У Київській області двоє чоловіків зґвалтували 19-річну дівчину. Киянка повідомила про інцидент правоохоронцям.

на Київщині двоє чоловіків зґвалтували 19-річну дівчину

Дівчина викликала таксі, переплутала автомобілі та сіла до незнайомих чоловіків. Вони відвезли незнайомку до села Білгородка, що у Київській області та зґвалтували її.

Поліцейські встановили особу одного зі зловмисників. Ним виявився 42-річний чоловік – громадянин Азербайджану. Його затримали, йому загрожує від семи до 12 років позбавлення волі.

Наразі тривають слідчі дії щодо пошуку другого чоловіка.

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Поліція викрила чоловіка, який зґвалтував неповнолітню падчерку для створення непристойного контенту.

На комп’ютері зловмисника виявлено низку фото та відео сексуального характеру з 9-річною дівчинкою. Йому загрожує ув’язнення до 15 років.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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