У Київській області двоє чоловіків зґвалтували 19-річну дівчину. Киянка повідомила про інцидент правоохоронцям.

Дівчина викликала таксі, переплутала автомобілі та сіла до незнайомих чоловіків. Вони відвезли незнайомку до села Білгородка, що у Київській області та зґвалтували її.

Поліцейські встановили особу одного зі зловмисників. Ним виявився 42-річний чоловік – громадянин Азербайджану. Його затримали, йому загрожує від семи до 12 років позбавлення волі.

Наразі тривають слідчі дії щодо пошуку другого чоловіка.

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