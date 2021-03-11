У Чорному морі біля берегів Румунії затонуло судно Волго Балт 179, на якому було 13 українських моряків. Двоє людей загинули.

Про це повідомила компанія Grup Servicii Petroliere, яка бере участь в рятувальній операції.

Десять членів екіпажу вдалося врятувати, їх доставлять до пасажирського причалу в порту Констанца після закінчення рятувальних робіт.

Наразі ще одного члена екіпажу шукають.

У лютому у Чорному морі поблизу села Рибаківка у Миколаївській області горів суховантаж PRINCE 4. Пожежа виникла в одній із кают. Капітан дав команду екіпажу зібратися на головній палубі.

Моряки не змогли самотужки впоратися з пожежею, тому балкер подав сигнал лиха, попросивши про допомогу.

До ліквідації пожежі залучили буксири. На момент інциденту екіпаж та капітан судна відмовилися його залишати й боролися з вогнем.

Джерело: Grup Servicii Petroliere

Фото: Consulatulrus