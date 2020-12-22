В деле шокирующего ДТП в Жовкве Львовской области появились новые подробности.

Местная молодежь решила покататься по сельской дороге под градусом, однако это едва не закончилось страшной гибелью.

За рулем был 19-летний водитель, вместе с ним — старший 28-летний товарищ и несовершеннолетняя подружка.

Однако компании “не повезло”, потому что их странное поведение на дороге заметили патрульные, бросившиеся догонять нарушителей.















Окровавленные тела зажало в авто: на Львовщине после ДТП пьяную компанию доставали из воды / 4 фотографии

Когда скорость превысила 100 км/ч, автомобиль, пропустив поворот, слетел с дороги и оказался в пруду.

Когда правоохранители догнали беглецов, их автомобиль уже наполовину затонул, а в кустах отчаянно кричала окровавленная девушка, вылетевшая в боковое окно.

— Очень кричала и была вся в крови. Кроме глаза, у нее еще была разбита голова, потому что все лица, все волосы оно было в крови, — вспоминает инспектор Жовковского отдела полиции Андрей Босый.











Окровавленные тела зажало в авто: на Львовщине после ДТП пьяную компанию доставали из воды / 3 фотографии

Полицейский бросился в реку, голыми руками разбил лобовое стекло и начал вытаскивать парней из ловушки.

По его словам, 19-летний водитель в тот момент не подавал никаких признаков жизни, однако после оказания неотложной помощи задышал.

Чудом все пассажиры не получили серьезных травм и ранений, они находятся дома.

Никто из компании не согласился на разговор с журналистами Чрезвычайных новостей, однако правоохранители заверили, что водитель обязательно заплатит штраф за вождение в нетрезвом состоянии.

Пьяное ДТП на Закарпатье

15 декабря в Береговском районе на Закарпатье произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

Водитель Rеnault Sаndеrо на скорости влетел в ВАЗ-2106, который остановился для поворота налево.

Автомобиль слетел с дороги на обочину, где столкнулся с деревом и перевернулся.

50-летний пассажир Rеnault от полученных травм погиб на месте. Зато водитель автомобиля ВАЗ телесных повреждений не получил.