ДТП на Рівненщині зі школярами: загинув 16-річний водій (ФОТО)

У Вараському районі Рівненської області сталося смертельна ДТП за участі школярів.

16-річний водій автомобіля Audi А6, перевищуючи дозволену швидкість, втратив контроль над кермуванням і влетів у дерево.

Внаслідок отриманих травм школяр загинув на місці. Разом із ним в автомобілі перебували троє його друзів: дві дівчинки і хлопчик.

Як повідомили медики, 15-річна дівчина отримала відкриту черепно-мозкову травму, перелом ноги і травматичну ампутацію пальця руки.

У потерпілих 14-річної дівчини та 16-річного хлопця діагностували політравму.

Поліція також встановила, кому належить Audi А6, за кермом якого загинув школяр. Виявилося, що авто зареєстровано на одного з родичів.

Усі обставини ДТП на Рівненщині встановлюються.



















Хотів покататися зі школярками: в ДТП на Рівненщині загинув 16-річний хлопець / 5 фотографий

Смертельна ДТП під Харковом

У січні внаслідок ДТП під Харковом (автодорога Чугуїв – Великий Бурлук) загинула 19-річна дівчина.

Автомобіль Mitsubishi Pajero під керуванням 51-річного водія зіткнувся із мотоциклом з коляскою. Саме там, разом із 52-річним водієм і перебувала дівчина.

Під час зіткнення її викинуло з мотоцикла. Дівчина померла у кареті швидкої допомоги.

Водій мотоцикла отримав незначні травми, а от водій Mitsubishi не постраждав.