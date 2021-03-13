ДТП на Рівненщині зі школярами: загинув 16-річний водій (ФОТО)

У Вараському районі Рівненської області сталося смертельна ДТП за участі школярів.
16-річний водій автомобіля Audi А6, перевищуючи дозволену швидкість, втратив контроль над кермуванням і влетів у дерево.
Внаслідок отриманих травм школяр загинув на місці. Разом із ним в автомобілі перебували троє його друзів: дві дівчинки і хлопчик.
Як повідомили медики, 15-річна дівчина отримала відкриту черепно-мозкову травму, перелом ноги і травматичну ампутацію пальця руки.
У потерпілих 14-річної дівчини та 16-річного хлопця діагностували політравму.
Поліція також встановила, кому належить Audi А6, за кермом якого загинув школяр. Виявилося, що авто зареєстровано на одного з родичів.
Усі обставини ДТП на Рівненщині встановлюються.
Смертельна ДТП під Харковом
У січні внаслідок ДТП під Харковом (автодорога Чугуїв – Великий Бурлук) загинула 19-річна дівчина.
Автомобіль Mitsubishi Pajero під керуванням 51-річного водія зіткнувся із мотоциклом з коляскою. Саме там, разом із 52-річним водієм і перебувала дівчина.
Під час зіткнення її викинуло з мотоцикла. Дівчина померла у кареті швидкої допомоги.
Водій мотоцикла отримав незначні травми, а от водій Mitsubishi не постраждав.