В городе Эль-Терехов в штате Монагас, Венесуэла, произошел теракт на заводе государственной нефтегазовой компании PDVSA.

Об этом заявил министр промышленности Венесуэлы Тарек эль-Айссами.

— Хотим сообщить национальной и международной общественности о новом террористическом акте, направленном против нашей главной нефтяной компании, я говорю о PDVSA, — сказал он.

По словам министра, взрыв произошел на участке газопровода в городе Эль-Техеро и зацепил операционный центр, который служит газозаправочным заводом.

Информации о пострадавших или жертв в результате теракта в Венесуэле пока нет.

На место инцидента уже отправили ремонтные бригады для восстановления инфраструктуры.

В конце февраля в Венесуэле посла Европейского Союза Исабель Брилианте Педросу объявили персоной нон грата. Такое решение местные власти приняли из-за расширением санкций ЕС против сторонников режима главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

Это не первое обострение между ЕС и Венесуэлой. Власти Венесуэлы намеревались выслать Исабель Брильанте Педросу в июле 2020 года. Тогда ЕС также ввел ряд ограничительных мер. Однако по истечении 72 часов власти изменили свое решение.

Источник: Venezolana de Televisión