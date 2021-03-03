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Факты / Происшествия
Марія Степанюк |

В Швеции неизвестный напал с ножом на людей — есть раненые

В городе Ветланд на юге Швеции неизвестный мужчина с холодным оружием напал на людей. Он ранил восемь человек.

Теракт у Швеції

Нападавший был вооружен ножом. В сообщении полиции Швеции говорится, что подозрений в совершении террористического преступления нет.

По данным полиции нападающему около 20 лет, его задержали быстро — спустя 15 минут после сообщения об инциденте в полицию. Во время задержания полиция применила огнестрельное оружие, поэтому подозреваемого с ранением доставили в больницу.

— Полиция установила контакт с восемью пострадавшими во время инцидента. В полиции хотят подчеркнуть, что предварительное расследование касается покушения на убийство. Сейчас подозрений в совершении террористических преступлений нет, — говорится в сообщении полиции.

Некоторые пострадавшие из-за нападения также доставлены в госпиталь, к счастью, их ранения легкие.

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Мотив нападающего пока неизвестен. Сейчас парень находится под наблюдением правоохранителей, но допросить им его пока не удалось.

Нападение в Брюсселе

1 февраля в Брюсселе, в метрополитене, мужчина с ножом напал на прохожих. В результате чрезвычайного происшествия пострадали люди.

По информации правоохранителей, это не был теракт, а нападение “в контексте частного дела”.

Фото: Carl Carlert

Источник: AFP

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