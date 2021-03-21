У місті Ель-Терехо у штаті Монагас, Венесуела, стався теракт на заводі державної нафтогазової компанії PDVSA.

Про це заявив міністр промисловості Венесуели Тарек ель-Айссамі.

– Хочемо повідомити національній та міжнародній громадськості про новий терористичний акт, направлений проти нашої головної нафтової компанії, я кажу про PDVSA, – сказав він.

За словами міністра, вибух стався на ділянці газопроводу в місті Ель-Техеро та зачепив операційний центр, що слугує газозаправним заводом.

Інформації про постраждалих чи жертв внаслідок теракту у Венесуелі наразі немає.

На місце інциденту вже відправили ремонтні бригади для відновлення інфраструктури.

У кінці лютого у Венесуелі посла Європейського Союзу Ісабель Бріліанте Педросу оголосили персоною нон ґрата. Таке рішення місцева влада ухвалила через розширенням санкцій ЄС проти прихильників режиму очільника Венесуели Ніколаса Мадуро.

Це не перше загострення між ЄС та Венесуелою. Влада Венесуели мала намір вислати Ісабель Бріліанте Педросу у липні 2020 року. Тоді ЄС також запровадив низку обмежувальних заходів. Однак після закінчення 72 годин влада змінила своє рішення.

Джерело: Venezolana de Televisión