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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Из-за спиленного дерева: на Николаевщине депутат ОТО выстрелил в мужчину

В Первомайском районе Николаевской области депутат ОТО применил травматическое оружие во время конфликта с местными жителями. Мужчина дал замечания селянам за срубленное дерево. Из-за этого между ним и еще четырьмя членами общины произошло столкновение.

вбивство, пістолет

Защищаясь от земляков, депутат вытащил травматический пистолет и выстрелил в одного из жителей села. 44-летний пострадавший получил огнестрельное ранение ноги.

По факту происшествия правоохранители возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Оружие у депутата изъяли. Ему может грозить наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ.

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Полицейские продавали разрешения на оружие

Нацполиция разоблачила схему, по которой правоохранители продавали разрешения на оружие. ОбъявлениЯ о своих услугах злоумышленники размещали в интернете.

Оформление таких документов могло стоить от $200 до $500.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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