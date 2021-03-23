У Первомайському районі Миколаївської області депутат ОТГ застосував травматичну зброю під час конфлікту з місцевими мешканцями. Чоловік дав зауваження селянам за спиляне дерево. Через це між ним та ще чотирма членами громади сталася сутичка.

Захищаючись від земляків, депутат витягнув травматичний пістолет та вистрілив в одного з мешканців села. 44-річний потерпілий отримав вогнепальне поранення ноги.

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальну справу ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Зброю у депутата вилучили. Йому може загрожувати покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт.

Поліцейські продавали дозволи на зброю

Нацполіція викрила схему, за якою правоохоронці продавали дозволи на зброю. Оголошення про свої послуги зловмисники розміщували в інтернеті.

Оформлення таких документів могло коштувати від $200 до $500.