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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Через спиляне дерево: на Миколаївщині депутат ОТГ вистрілив у чоловіка

У Первомайському районі Миколаївської області депутат ОТГ застосував травматичну зброю під час конфлікту з місцевими мешканцями. Чоловік дав зауваження селянам за спиляне дерево. Через це між ним та ще чотирма членами громади сталася сутичка.

вбивство, пістолет

Захищаючись від земляків, депутат витягнув травматичний пістолет та вистрілив в одного з мешканців села. 44-річний потерпілий отримав вогнепальне поранення ноги.

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальну справу ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Зброю у депутата вилучили. Йому може загрожувати покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт.

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Поліцейські продавали дозволи на зброю

Нацполіція викрила схему, за якою правоохоронці продавали дозволи на зброю. Оголошення про свої послуги зловмисники розміщували в інтернеті.

Оформлення таких документів могло коштувати від $200 до $500.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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