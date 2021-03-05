Нацполиция разоблачила копов, которые продавали разрешение на оружие: детали и версия следствия

Нацполиция разоблачила коррупционную схему, во время которой правоохранители продавали разрешение на охотничье огнестрельное, нарезное, гладкоствольное и травматическое оружие через интернет. Факты ICTV рассказывают детали происшествия, версию следствия и что об этом говорят в Нацполиции.

Дмитрий жить не может без охоты. На открытие сезона ждет, как на праздник. Вспоминает, как волновался, когда впервые в жизни получал разрешение на владение огнестрельным оружием.

— Дали направление для прохождения медосмотра. Надо было собрать сертификат от нарколога и психиатра, пройти общий медицинский осмотр. Мне предоставили квитанцию ​​на оплату самого разрешения и по государственной пошлины. Сдал эти документы, оригиналы квитанций и примерно через месяц я получил разрешение, — говорит охотник Дмитрий.

Ему пришлось побегать по разным инстанциям, торчать под кабинетами и отпрашиваться с работы. Но некоторые такой вопрос решали значительно проще. Огнестрел и документы покупали, не выходя из собственного дома. И эту грандиозную коррупционную схему организовали правоохранители.

— Мы уже разоблачили девять сотрудников полиции, которые организовывали и участвовали в этой схеме. Среди них чиновники центрального аппарата Национальной полиции и работники в регионах. Все руководители территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы, — отмечает руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Фамилий не называют. Но из собственных источников Надзвичайним подіям стало известно, что по делу о торговле разрешениями фигурирует заместитель руководителя департамента превентивной деятельности Андрей Аносов, руководитель отдела по обороту оружия и инспектор. В их служебных кабинетах уже провели обыски. Продажные правоохранители до того обнаглели, что объявление о своих услугах выставляли в интернете. Среди заказчиков были их коллеги, чиновники и депутаты разных уровней.

— Тарифы были постоянными. Обычно они брали $200 за оформление гладкоствольного оружия. За травматическое от 300 до 500 “зеленых”. И так все происходило раз в три года. Поскольку разрешение предоставляют раз на три года. Ваша задача лишь отдать деньги. Все остальные делали сами, самостоятельно. И об этом известно всем, — говорит руководитель украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

Если у желающего приобрести оружие была непогашенная судимость или он состоял на учете в нарко- или психдиспансере, за $600-800 решались также эти вопросы. Конечно, это делалось в связке с коррумпированными медиками. И за выдачу липовых справок часть взятки отходила конкретным врачам.

Львиная доля доходов была от желающих владеть травматов, так как их получить сложнее, чем охотничье ружье. Закон четко указывает, кто может носить такой пистолет: депутаты, журналисты, судьи, военные и правоохранители. Но хруст долларов творил настоящие чудеса.

— Это такая была комплексная услуга, когда тебя включали в отдельной категории, за твои деньги. Ну, это катастрофа! Страной бегают сотни тысяч каких-то неизвестных журналистов или помощников народных депутатов, — отмечает руководитель украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

А добавить сюда еще наградное оружие, которое раздают направо и налево. Примерно 50 тыс., говорят эксперты, раздарили. Представьте только, сколько всего в стране вращается незарегистрированных стволов.

— У многих народных депутатов есть наградное оружие. У некоторых и по несколько единиц. Есть и пулемет Максим, есть автомат Хеклер и Кох — МП5. Его используют спецподразделения. Это и короткоствольные Глок 17, 19 и Наганы, и ТТ и пистолета Макарова, — говорит владелец оружия Дмитрий.

Дополнительные коррупционные возможности появились у копов-оборотней благодаря карантину. Выдачу и продление разрешений вроде заморозили. Но только не для тех, кто положил $100 долларов. Руководство Нацполиции теперь обещает перетрясти все архивы.

— Каждое личное дело владельца оружия в Украине будет отдельно проверено законности получения разрешения. Более 2 тыс., которые были выданы с нарушениями, будут аннулированы, а оружие изъято, — говорит руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Но вот эксперты уверены — «левых» разрешений не две тыс., а сотни тысяч! И когда страсти утихнут, эта схема снова возродится. Как выход видят новый закон об обороте оружия, который бы передал полномочия учета огнестрелом от МВД в Минюст.

Нацполиция разоблачила коррупционную схему

Работники Нацполиции полгода проводили проверку, в результате которой обнаружили значительные нарушения в выдаче разрешений на охотничье огнестрельное, нарезное, гладкоствольное и травматическое оружие.

Иногда разрешение на оружие выдавали даже без участия гражданина, а объявления о незаконной продаже документов размещали в сообществах мессенджеров. За это уволили не менее четырех работников Департамента превентивной деятельности в центральном аппарате полиции, а также пять ответственных сотрудников в регионах.