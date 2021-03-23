PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Оксана Доротюк |

Требовал 20 тыс. грн за уменьшение штрафа: в Одессе задержали чиновника Госпродпотребслужбы

В Одессе задержали заместителя руководителя управления территориального подразделения Госпродпотребслужбы на получении взятки.

Требовал 20 тыс. грн за уменьшение штрафа: в Одессе задержали чиновника Госпродпотребслужбы

По данным правоохранителей, чиновник требовал от предпринимателя денежное вознаграждение в размере 20 тыс. грн за уменьшение штрафных санкций относительно нарушений, которые были обнаружены во время проверки заведения общественного питания.

Работник Госпродпотребслужбы был задержан при получении части взятки в размере 5 тыс. грн.

Читайте
$3 тыс. и ты инвалид: в Киеве двое врачей продавали справки

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении по ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Должностному лицу грозит лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

  • В Одессе задержали чиновника Госпродпотребслужбы на вымогательстве взятки
  • В Одессе задержали чиновника Госпродпотребслужбы на вымогательстве взятки
  • В Одессе задержали чиновника Госпродпотребслужбы на вымогательстве взятки
  • В Одессе задержали чиновника Госпродпотребслужбы на вымогательстве взятки
  • В Одессе задержали чиновника Госпродпотребслужбы на вымогательстве взятки
  • В Одессе задержали чиновника Госпродпотребслужбы на вымогательстве взятки
Требовал 20 тыс. грн за уменьшение штрафа: в Одессе задержали чиновника Госпродпотребслужбы / 3 фотографии

Коррупция в Украине

В городе Каменское на Днепропетровщине поймали на взятке адвоката и следователя Национальной полиции. Майор полиции придумала преступную схему по получению средств от матери парня, которого подозревают в совершении ДТП.

Для реализации замысла полицейская сговорилась со знакомым адвокатом. Тот заключил договор с матерью виновника ДТП о предоставлении услуг. После этого он сообщил женщине, что для закрытия уголовного производства необходимо заплатить $5 тыс.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка