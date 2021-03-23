В Одессе задержали чиновника Госпродпотребслужбы на вымогательстве взятки

В Одессе задержали заместителя руководителя управления территориального подразделения Госпродпотребслужбы на получении взятки.

По данным правоохранителей, чиновник требовал от предпринимателя денежное вознаграждение в размере 20 тыс. грн за уменьшение штрафных санкций относительно нарушений, которые были обнаружены во время проверки заведения общественного питания.

Работник Госпродпотребслужбы был задержан при получении части взятки в размере 5 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении по ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Должностному лицу грозит лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.











Требовал 20 тыс. грн за уменьшение штрафа: в Одессе задержали чиновника Госпродпотребслужбы / 3 фотографии

Коррупция в Украине

В городе Каменское на Днепропетровщине поймали на взятке адвоката и следователя Национальной полиции. Майор полиции придумала преступную схему по получению средств от матери парня, которого подозревают в совершении ДТП.

Для реализации замысла полицейская сговорилась со знакомым адвокатом. Тот заключил договор с матерью виновника ДТП о предоставлении услуг. После этого он сообщил женщине, что для закрытия уголовного производства необходимо заплатить $5 тыс.