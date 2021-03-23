В Одесі затримали посадовця Держпродспоживслужби на вимаганні хабаря

В Одесі затримали заступника керівника управління територіального підрозділу Держпродспоживслужби на отриманні хабаря.

За даними правоохоронців, посадовець вимагав від підприємця грошову винагороду у розмірі 20 тис. грн за зменшення штрафних санкцій щодо порушень, які були виявлені під час перевірки закладу громадського харчування.

Працівника Держпродспоживслужби було затримано під час отримання частини хабаря у розмірі 5 тис. грн.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Посадовцю загрожує позбавлення волі від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.











Вимагав 20 тис. грн за зменшення штрафу: в Одесі затримали посадовця Держпродспоживслужби / 3 фотографии

Корупція в Україні

У місті Кам’янське на Дніпропетровщині затримали на хабарі адвоката та слідчу Національної поліції. Майор поліції придумала злочинну схему з отримання коштів від матері хлопця, якого підозрюють вчиненні ДТП.

Для реалізації задуму поліцейська змовилася зі знайомим адвокатом. Той уклав договір з матір’ю винуватця ДТП щодо надання послуг. Після цього він повідомив жінці, що для закриття кримінального провадження необхідно заплатити $5 тис.