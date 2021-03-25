В Калиновке Винницкой области мужчина набросился на другого гражданина с рекламным щитом.

Пострадавший ждал автобус на остановке, когда к нему подошел и начал агрессивно вести себя мучжина.

Сначала он по неизвестным причинам набросился на него с кулаками, а потом схватил рекламный баннер и ударил гражданина.

За пострадавшего вступились очевидцы и вызвали полицию. Его госпитализировали, жертве удалось выжить.

Нападающий пытался бежать с места происшествия, но был задержан. За такие действия ему грозит восемь лет тюрьмы.

Нападение в Киеве

В Днепровском районе Киева мужчина избил своего тестя металлической палкой.

Во время словесной перепалки он схватил предмет и ударил родственника.

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