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Факты / Происшествия
Людмила Грубник |

Ударил рекламным щитом: в Винницкой области мужчина спровоцировал драку

В Калиновке Винницкой области мужчина набросился на другого гражданина с рекламным щитом.

кулаки, бійка

Пострадавший ждал автобус на остановке, когда к нему подошел и начал агрессивно вести себя мучжина.

Сначала он по неизвестным причинам набросился на него с кулаками, а потом схватил рекламный баннер и ударил гражданина.

За пострадавшего вступились очевидцы и вызвали полицию. Его госпитализировали, жертве удалось выжить.

Нападающий пытался бежать с места происшествия, но был задержан. За такие действия ему грозит восемь лет тюрьмы.

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