В Калиновке Винницкой области мужчина набросился на другого гражданина с рекламным щитом.
Пострадавший ждал автобус на остановке, когда к нему подошел и начал агрессивно вести себя мучжина.
Сначала он по неизвестным причинам набросился на него с кулаками, а потом схватил рекламный баннер и ударил гражданина.
За пострадавшего вступились очевидцы и вызвали полицию. Его госпитализировали, жертве удалось выжить.
Нападающий пытался бежать с места происшествия, но был задержан. За такие действия ему грозит восемь лет тюрьмы.
Нападение в Киеве
В Днепровском районе Киева мужчина избил своего тестя металлической палкой.
Во время словесной перепалки он схватил предмет и ударил родственника.
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