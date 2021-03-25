У Калинівці Вінницької області чоловік накинувся на іншого громадянина з рекламним щитом.
Потерпілий чекав на автобус на зупинці, коли до нього підійшов та почав агресивно поводитися чоловік.
Спочатку він з невідомих причин накинувся на нього з кулаками, а потім вхопив рекламний банер та вдарив ним громадянина.
За потерпілого вступилися очевидці та викликали поліцію. Його госпіталізували, жертві вдалося вижити.
Нападник намагався тікати з місця події, але його затримали. За такі дії йому загрожує вісім років в’язниці.
Напад у Києві
У Дніпровському районі Києва чоловік побив свого тестя металевою палкою.
Під час словесної перепалки він схопив предмет та вдарив родича.
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