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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубник |

Вдарив рекламним щитом: у Вінницькій області чоловік спровокував бійку

У Калинівці Вінницької області чоловік накинувся на іншого громадянина з рекламним щитом.

кулаки, бійка

Потерпілий чекав на автобус на зупинці, коли до нього підійшов та почав агресивно поводитися чоловік.

Спочатку він з невідомих причин накинувся на нього з кулаками, а потім вхопив рекламний банер та вдарив ним громадянина.

За потерпілого вступилися очевидці та викликали поліцію. Його госпіталізували, жертві вдалося вижити.

Нападник намагався тікати з місця події, але його затримали. За такі дії йому загрожує вісім років в’язниці.

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