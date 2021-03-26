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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Ходил на вечеринку: на Черкащине школьника нашли окровавленным на железной дороге

В Черкасской области школьник пошел на вечеринку с друзьями, после чего домой не вернулся. Утром его нашли окровавленным возле железной дороги — на нем почти не было живого места.

Залізниця

Парня в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас он в реанимации. У школьника проломлен череп, перебиты руки и изуродованное лицо.

В полиции предполагают, что кошмар, которое произошел с 17-летним Валентином — это несчастный случай. Мол, он переходил неустроенный пешеходный переход через железнодорожные пути и попал под поезд. Но родные в это не верят.

Они обвиняют друзей школьника, с которыми он провел тот вечер. В частности брат школьника считает, что его избили.

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На Николаевщине избили малыша

В Николаевской области избили 11-месячного мальчика. На теле малыша обнаружили многочисленные синяки и царапины.

16-летняя мать ребенка уверяет, что не причастна к этому. Мол, во всем виновата подруга, на которую она оставляла сына, пока была на работе.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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