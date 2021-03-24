Забил до смерти ночью: на Черкасчине мужчина напал на жену священника

В селе на Черкасщине мужчина пролезал на чужие дворы и высматривал одиноких и беззащитных. Недавно он напал на пенсионерку и забил ее до смерти.

В ту ночь мужчина пытался ворваться в нескольких домов. Преступник шел по улицам села, стучал в двери и выбивал окна. А на утро местные узнали, что от его рук погибла 78-летняя жена священника.

Он нанес ей многочисленные удары ногами и руками. Искалеченную и полуживую женщину нашел утром ее сын. Из помещения пенсионерки ничего не пропало.

Правоохранители вышли на местного жителя Анатолия, который рассказал, что к нему из города приехал друг и поздно вечером пошел на прогулку.

Вероятным убийцей оказался 40-летний житель Умани, который уже имеет судимость за сексуальное насилие.

Если мужчину признают виновным, ему грозит 15 лет лишения свободы.

Убийство на Ровенщине

В городе Сарны Ровенской области задержали 17-летнего юношу, который ради денег убил топором почтальона.

Женщину в крови обнаружила младшая сестра несовершеннолетнего и позвонила сожителю матери. Мужчина вызвал скорую, однако медики лишь констатировали смерть потерпевшей.

Подробности кровавого убийства в Ровенской области, читайте на сайте Факты ICTV.