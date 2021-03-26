У Черкаській області школяр пішов на вечірку з друзями, після чого додому не повернувся. На ранок його знайшли закривавленим біля залізниці – на ньому майже не було живого місця.

Молодика у вкрай важкому стані доправили до лікарні. Наразі він у реанімації. У школяра проламаний череп, перебиті руки та понівечене обличчя.

У поліції припускають, що страхіття, яке сталося з 17-річним Валентином – це нещасний випадок. Мовляв, він переходив необлаштований пішохідний перехід через залізничні колії та потрапив під поїзд. Та рідні в це не вірять.

Вони звинувачують друзів школяра, з якими він провів той вечір. Зокрема брат школяра вважає, що його побили.

На Миколаївщині побили малюка

У Миколаївській області побили 11-місячного хлопчика. На тілі малюка виявили численні синці та подряпини.

16-річна матір дитини запевняє, що не причетна до цього. Мовляв, у всьому винна подруга, на яку вона залишала сина, поки була на роботі.