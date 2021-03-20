Все тело в синяках и царапинах: на Николаевщине избили 11-месячного мальчика

В Николаевской области в местную детскую больницу с многочисленными травмами госпитализировали 11-месячного мальчика. Лицо, ручки и ножки младенца были полностью покрыты ужасными синяками и царапинами.

16-летняя мать ребенка уверяет, что это не она сделала такое с сыном. Мол, пока она была на работе, за ним приглядывала подруга.

По словам 16-летней Виктории, она не сразу заметила синяки на теле ребенка, потому что он был порисованный маркером. Но девушку насторожило странное поведение мальчика — он постоянно плакал и не позволял прикоснуться к себе. И когда мать со свекровью стали купать малыша, тогда и раскрылась страшная правда.

Однако мать подруги, с которой якобы оставляли 11-месячного Максима, отрицает это. Говорит, Виктории с сыном в их квартире никогда не было.

— Мы его не видели, этого ребенка, она каком-то мужчине этого ребенка оставляла. И где она бродила эти пять дней — неизвестно.

Мать выбросила новорожденного в туалет

Накануне в Херсонской области тело малыша нашли в туалете. Местная медсестра сообщила, что в больницу госпитализировали женщину с кровотечением.

Экспертиза установила, что она была беременной, но ребенка с ней не было.