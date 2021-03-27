В городе Калиновка Винницкой области люди боятся выходить на улицу, особенно женщины. Это произошло после того, как за один вечер здесь произошло сразу два нападения. Одну из жертв маньяк пытался изнасиловать прямо посреди улицы.

Вечером жительница Калиновки возвращалась из супермаркета, когда неизвестный предложил провести ее домой. После отказа нападающий повалил ее на землю и заявил, что изнасилует.

Мужчина уже расстегнул свои брюки, но закончить задуманное помешал отец жертвы, который выбежал из дома. Он буквально стащил нападавшего с дочери. В ответ преступник нанес ему несколько ударов в лицо и скрылся. Напуганная женщина успела разглядеть его и указала на одну яркую деталь — он был обут в красные кроссовки.

На вторую женщину маньяк напал в подъезде дома — он повалил ее на пол и начал бить в лицо. К счастью, на помощь бросились соседи. Нападавший скрылся, однако жертва успела увидеть красную обувь.

Уже через час подозреваемого задержали на окраине города. Распознать его помогли те же красные кроссовки. Молодому человеку 23 года, сам из соседнего села.

Сначала парень открещивался от нападений, но недолго. В конце концов, рассказал: в тот день приехал в Калиновку лечить зуб, а затем попал на празднование дня рождения и так гульнул, что совсем потерял рассудок.

Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Перепутала с такси: на Киевщине изнасиловали девушку

В Киеве области 19-летняя девушка ночью села в автомобиль к незнакомым мужчинам, перепутав их автомобиль с такси.

Незнакомцы завезли ее в село Белогородка и изнасиловали в жилом доме. Одного из нападавших задержали — им оказался 42-летний гражданин Азербайджана.