У місті Калинівка Вінницької області люди бояться виходити на вулицю, особливо жінки. Це сталося після того, як за один вечір тут сталося одразу два напади. Одну з жертв маніяк намагався зґвалтувати прямо посеред вулиці.

Увечері жителька Калинівки поверталася із супермаркету, коли невідомий запропонував провести її додому. Після відмови нападник повалив її на землю та заявив, що зґвалтує.

Чоловік вже розстебнув свої штани, але закінчити задумане завадив батько його жертви, який вибіг з будинку. Він буквально стягнув нападника з доньки. У відповідь злочинець завдав йому кілька ударів в обличчя і втік. Налякана жінка встигла розгледіти його і вказала на одну яскраву деталь – він був взутий у червоні кросівки.

На другу жінку маніяк напав у під’їзді будинку – він повалив її на підлогу та почав бити в обличчя. На щастя, на допомогу кинулися сусіди. Нападник втік, однак жертва встигла побачити червоне взуття.

Вже за годину підозрюваного затримали на околиці міста. Розпізнати його допомогти ті самі червоні кросівки. Парубку 23 роки, сам із сусіднього села.

Спочатку молодик відхрещувався від нападів, але недовго. Зрештою, розповів: того дня приїхав до Калинівки лікувати зуб, а згодом потрапив на святкування дня народження і так гульнув, що геть втратив розум.

Йому може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

Переплутала з таксі: на Київщині зґвалтували дівчину

У Києві області 19-річна дівчина вночі сіла в автомобіль до незнайомих чоловіків, переплутавши їхній автомобіль з таксі.

Незнайомці завезли її до села Білгородка та зґвалтували у житловому будинку. Одного з нападників затримали – ним виявився 42-річний громадянин Азербайджану.