Гейзер в центре Киева: 133 дома остались без теплоснабжения

В Печерском районе Киева 28 марта из-за аварии на трубопроводе образовался огромный гейзер. Без теплоснабжения остались 133 дома.

Авария произошла в 13.50 на ул. Рыбацкой, 13.

В КГГА отметили, что бригада коммунального предприятия Киевтеплоэнерго работает над ликвидацией повреждения трубопровода.

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— Это повреждение магистрального трубопровода диаметром 600 мм с утечкой теплоносителя на поверхность. Его оперативно локализовала аварийная бригада КП Киевтеплоэнерго, — отметили в пресс-службе КГГА.

Пожар в Киеве

В Киеве ночью 24 марта произошел пожар в Шевченковском районе. На улице Старовокзальной, 21 загорелась пристройка возле магазина.

В результате пожара сгорели и повреждены компрессорные установки, насосные агрегаты, распределительные щитки и щитки управления компрессоров и насосов, электрические кабеля, элементы отделки в помещениях, разобраны крышу и профнастил с тыльной стороны магазина.