Гейзер у центрі Києва: 133 будинки залишилися без теплопостачання

У Печерському районі Києва 28 березня через аварію на трубопроводі утворився величезний гейзер. Без теплопостачання залишилися 133 будинки.

Аварія сталася о 13.50 на вул. Рибальській, 13.

У КМДА зазначили, що бригада комунального підприємства Київтеплоенерго працює над ліквідацією пошкодження трубопроводу.

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– Це пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 600 мм з витоком теплоносія на поверхню. Його одразу було оперативно локалізовано аварійною бригадою КП Київтеплоенерго, – зазначили у прес-службі КМДА.

Пожежа у Києві

У Києві вночі 24 березня сталася пожежа у Шевченківському районі. На вулиці Старовокзальній, 21 загорілася прибудова біля магазину.

Внаслідок пожежі згоріло та пошкоджено компресорні установки, насосні агрегати, розподільчі щитки та щитки керування компресорів та насосів, електричні кабеля, елементи оздоблення в приміщеннях, розібрано дах та профнастил з тильної сторони магазину.