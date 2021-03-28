У Києві герою паркування спалили автомобіль

У Києві у ніч проти 28 березня згорів позашляховик, власник якого регулярно паркував авто на газоні.

В результаті цього в автомобіля повністю знищена передня частина. Очевидці переконують, що причина пожежі – підпал.

Річ у тому, що водій Toyota постійно паркував своє авто біля будинку на газоні.

Проте офіційно причину пожежі повинні встановити правоохоронці.

Пожежа в центрі Києва

24 березня сталася пожежа в центрі Києва на вулиці Саксаганського, 38.

Вогонь охопив площу близько 300 кв. м. До спецоперації залучили 14 одиниць техніки та 54 рятувальників.

Задля ліквідації пожежі перекривали рух вулицею Саксаганського на ділянці між вулицею Антоновича та вулицею Володимирською.