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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Били ногами и палками: в Одесской области подростки убили бездомного из-за булочки

В Измаиле Одесской области двое подростков жестоко убили бездомного, так как он отказался выполнять их просьбу.

Підліток із поліцейським

58-летнего мужчину нашли мертвым возле памятника морякам. На его теле были следы множественных ранений, в том числе переломы ребер и многочисленные травмы.

Подозреваемыми в убийстве являются двое парней возрастом 12 и 13 лет. По словам самих подростков, с мужчиной они поссорились из-за булочек, которые тот не захотел для них попросить у людей.

Поэтому они заманили бездомного к озеру, где жестоко избили руками, ногами и палками.

Семьи обоих парней находятся на учете службы по делам детей, пребывающих в сложных жизненных обстоятельствах. Сами же несовершеннолетние неоднократно попадали в поле зрения полиции за кражи.

  • В Одесской области подростки жестоко убили бездомного
  • В Одесской области подростки жестоко убили бездомного
  • В Одесской области подростки жестоко убили бездомного
  • В Одесской области подростки жестоко убили бездомного
  • В Одесской области подростки жестоко убили бездомного
  • В Одесской области подростки жестоко убили бездомного
  • В Одесской области подростки жестоко убили бездомного
  • В Одесской области подростки жестоко убили бездомного
  • В Одесской области подростки жестоко убили бездомного
  • В Одесской области подростки жестоко убили бездомного
Били ногами и палками: в Одесской области подростки убили бездомного из-за булочки / 5 фотографий
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На Ровенщине подросток убил почтальона

В городе Сарны Ровенской области 17-летний парень убил топором почтальона ради денег.

Парень, понимая, что у женщины могут быть деньги, схватил топор и нанес несколько ударов по голове.

43-летнюю почтальона с сумкой нашли на территории домовладения, когда там находился парень.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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