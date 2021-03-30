В Одесской области подростки жестоко убили бездомного

В Измаиле Одесской области двое подростков жестоко убили бездомного, так как он отказался выполнять их просьбу.

58-летнего мужчину нашли мертвым возле памятника морякам. На его теле были следы множественных ранений, в том числе переломы ребер и многочисленные травмы.

Подозреваемыми в убийстве являются двое парней возрастом 12 и 13 лет. По словам самих подростков, с мужчиной они поссорились из-за булочек, которые тот не захотел для них попросить у людей.

Поэтому они заманили бездомного к озеру, где жестоко избили руками, ногами и палками.

Семьи обоих парней находятся на учете службы по делам детей, пребывающих в сложных жизненных обстоятельствах. Сами же несовершеннолетние неоднократно попадали в поле зрения полиции за кражи.



















Били ногами и палками: в Одесской области подростки убили бездомного из-за булочки / 5 фотографий

Детей планируют отправить в приемник-распределитель для несовершеннолетних, совершивших тяжкие преступления.

На Ровенщине подросток убил почтальона

В городе Сарны Ровенской области 17-летний парень убил топором почтальона ради денег.

Парень, понимая, что у женщины могут быть деньги, схватил топор и нанес несколько ударов по голове.

43-летнюю почтальона с сумкой нашли на территории домовладения, когда там находился парень.