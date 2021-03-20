Бив сокирою по голові: на Рівненщині підліток вбив листоношу заради грошей

У місті Сарни Рівненської області затримали 17-річного юнака, який заради грошей вбив сокирою листоношу.

43-річна листоноша з сумкою зайшла на територію домоволодіння, коли там перебував хлопець.

– Парубок, розуміючи, що в жінки можуть бути грошові кошти, схопив сокиру та завдав кілька ударів по голові. Потому швидко сховав знаряддя злочину під ліжко, відібрав її сумку та на своєму велосипеді втік, – розповіли у ГУ НП у Рівненській області.

Жінку в крові виявила молодша сестра неповнолітнього та зателефонувала до співмешканця матері. Чоловік викликав швидку, проте медики лише констатували смерть потерпілої.

За два кілометри зловмисник викинув сумку листоноші, а гроші заховав у верхній одяг. Йдеться про 18 тис. грн.

– На одній із вулиць міста його затримали оперативники. Поліцейські при ньому вилучили крадені гроші, – додали у поліції.

17-річний житель міста Сарни нині перебуває на іспитовому строку за вчинення крадіжок. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів) та ч. 4 ст. 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) КК України.

За це може загрожувати довічне ув’язнення, проте, згідно з українським законодавством, такі санкції не застосовується до неповнолітніх.

Відомо, що хлопець перебуває на обліку у лікаря психіатра.















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