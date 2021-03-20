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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Бив сокирою по голові: на Рівненщині підліток вбив листоношу заради грошей

У місті Сарни Рівненської області затримали 17-річного юнака, який заради грошей вбив сокирою листоношу.

Бив сокирою по голові: на Рівненщині підліток вбив листоношу заради грошей

43-річна листоноша з сумкою зайшла на територію домоволодіння, коли там перебував хлопець.

– Парубок, розуміючи, що в жінки можуть бути грошові кошти, схопив сокиру та завдав кілька ударів по голові. Потому швидко сховав знаряддя злочину під ліжко, відібрав її сумку та на своєму велосипеді втік, – розповіли у ГУ НП у Рівненській області.

Жінку в крові виявила молодша сестра неповнолітнього та зателефонувала до співмешканця матері. Чоловік викликав швидку, проте медики лише констатували смерть потерпілої. 

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За два кілометри зловмисник викинув сумку листоноші, а гроші заховав у верхній одяг. Йдеться про 18 тис. грн.

– На одній із вулиць міста його затримали оперативники. Поліцейські при ньому вилучили крадені гроші, – додали у поліції.

17-річний житель міста Сарни нині перебуває на іспитовому строку за вчинення крадіжок. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів) та ч. 4 ст. 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) КК України.

За це може загрожувати довічне ув’язнення, проте, згідно з українським законодавством, такі санкції не застосовується до неповнолітніх.

Відомо, що хлопець перебуває на обліку у лікаря психіатра.

  • Бив сокирою по голові: на Рівненщині підліток вбив листоношу заради грошей
  • Бив сокирою по голові: на Рівненщині підліток вбив листоношу заради грошей
  • Бив сокирою по голові: на Рівненщині підліток вбив листоношу заради грошей
  • Бив сокирою по голові: на Рівненщині підліток вбив листоношу заради грошей
  • Бив сокирою по голові: на Рівненщині підліток вбив листоношу заради грошей
  • Бив сокирою по голові: на Рівненщині підліток вбив листоношу заради грошей
  • Бив сокирою по голові: на Рівненщині підліток вбив листоношу заради грошей
  • Бив сокирою по голові: на Рівненщині підліток вбив листоношу заради грошей
Бив сокирою по голові: на Рівненщині підліток вбив листоношу заради грошей / 4 фотографии

На Київщині юнак найняв товариша, який зарізав його батька

У селі Гнідин Київської області чоловік пробрався до одного з будинків та кинувся з ножем на господаря. Злочинець завдав чоловіку 25 ножових поранень, а потім втік.

Вбивцею виявився 19-річний киянин. Виявилося, що вбивство зловмиснику замовив 19-річний син жертви.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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