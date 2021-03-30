На Одещині підлітки жорстоко вбили безхатченка

В Ізмаїлі на Одещині двоє підлітків жорстоко вбили безхатченка, бо той відмовився виконувати їхнє прохання.
58-річного чоловіка знайшли мертвим поблизу пам’ятника морякам. На його тілі були сліди множинних поранень, зокрема переломи ребер та численні травми.
Підозрюваними у вбивстві є двоє хлопців віком 12 і 13 років. За словами самих підлітків, з чоловіком вони посварилися через булочки, які той не захотів для них попросити у людей.
Тож вони заманили безхатченка до озера, де жорстоко побили руками, ногами й палицями.
Родини обох хлопців перебувають на обліку служби у справах дітей як ті, що опинилися у складних життєвих обставинах. Самі ж неповнолітні неодноразово потрапляли в поле зору поліції через крадіжки.
Дітей планують відправити до приймальника-розподільника для неповнолітніх, які вчинили тяжкі злочини.
На Рівненщині підліток вбив листоношу
У місті Сарни Рівненської області 17-річний хлопець вбив сокирою листоношу заради грошей.
Парубок, розуміючи, що в жінки можуть бути гроші, схопив сокиру та завдав кілька ударів по голові.
43-річну листоношу з сумкою знайшли на території домоволодіння, коли там перебував хлопець.