2 апреля в Одессе в квартире трехэтажного жилого дома произошел взрыв газа. Один человек умер в больнице от травм, еще двух человек госпитализировали в больницу с травмами средней тяжести.

Взрыв произошел в 14.39 на втором этаже в квартире Суворовского района. Примерно в 15.31 пожар, возникший после взрыва, ликвидировали на площади 50 кв. м.

Из-за взрыва повреждена внешняя стена дома, а также свалилось перекрытие между вторым и третьим этажом.

Из поврежденного подъезда, где произошел взрыв, временно отселили 34 человека. Всего для ликвидации привлекли 23 единиц техники и 98 спасателей.

Пожар в Одессе

22 марта в Одессе из-за пожара в двухэтажном частном доме умер спасатель. К ликвидации огня, который распространился на площади 120 кв. м, тогда привлекли четыре единицы техники и 24 спасателей.

Во время тушения огня один из них пожаловался на то, что плохо себя чувствует. Медики пытались оказать ему помощь, однако спасатель умер — причину смерти не сообщают.