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Факты / Мир
Людмила Богданова |

В Индонезии произошел взрыв на заводе: 20 человек пострадали

В провинции Западная Ява, что в Индонезии, произошел масштабный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе RU VI Balongan. После этого на предприятии возник пожар.

вибух в Індонезії

По предварительным данным, в результате инцидента около 20 человек получили травмы, из них у пятерых серьезные ожоги. Больше всего пострадали жители домов, расположенных рядом с заводом. Травмировались и люди, которые просто проходили мимо.

Сейчас спасатели погасили огонь, причины взрыва устанавливаются. Около тысячи местных жителей эвакуировали.

Сообщается, что на момент взрыва в провинции шел сильный дождь с молнией. Пока рассматривается два варианта взрыва: в результате утечки нефти или попадания молнии в один из объектов.

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Теракт в Индонезии

Накануне в Индонезии террористы-смертники взорвали бомбу возле католического собора. В это время из храма выходили верующие.

В результате взрыва пострадали по меньшей мере 14 человек. Также повредились автомобили, припаркованные рядом.

Источник: ВВС

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