2 квітня в Одесі у квартирі триповерхового житлового будинку стався вибух газу. Одна людина померла у лікарні від травм, ще двоє осіб госпіталізували до лікарні з травмами середньої тяжкості.

Вибух стався о 14.39 на другому поверсі у квартирі Суворовського району. Приблизно о 15.31 пожежу, яка виникла після вибуху, ліквідували на площі 50 кв. м.

Через вибух пошкоджена зовнішня стіна будинку, а також повалилося перекриття між другим та третім поверхом.

З пошкодженого під’їзду, де стався вибух, тимчасово відселили 34 особи. Всього для ліквідації залучили 23 одиниці техніки та 98 рятувальників.

Пожежа в Одесі

22 березня в Одесі через пожежу у двоповерховому приватному будинку помер рятувальник. До ліквідації вогню, який розповсюдився на площі 120 кв. м, тоді залучили чотири одиниці техніки та 24 рятувальників.

Під час гасіння вогню один з них поскаржився на те, що погано почувається. Медики намагалися надати йому допомогу, проте рятувальник помер – причину смерті не повідомляють.