На угольной шахте в Нововолынске оборвался лифт — девять горняков пострадали

В городе Нововолынске Волынской области произошла авария на угольной шахте. Лифт, спускавший горняков под землю, на большой скорости опустился на убой.

Об этом сообщил мэр Нововолынска Борис Карпус на своей странице в социальной сети Facebook.

Девять шахтеров доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Некоторые из них получили ушибы и переломы легкой степени. Двое горняков находятся на вытяжке, еще один получил открытый перелом бедра.

Трагедия произошла на угольной шахте №9 Нововолынск. Мэр города заверил, что сейчас угрозы для жизни горняков нет. На месте происшествия работают правоохранители, а с 5 апреля начнется служебное расследование.

Взрыв газа в Одессе

2 апреля в квартире произошел взрыв газа в Одессе. В результате аварии один человек скончался, еще двух человек госпитализировали.

Из-за взрыва огонь распространился на площади 50 кв. м, однако его ликвидировали. Взрыв повредил внешнюю стену дома, а также свалилось перекрытия между вторым и третьим этажом. Из дома временно отселили 34 человека.