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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

На угольной шахте в Нововолынске оборвался лифт — девять горняков пострадали

В городе Нововолынске Волынской области произошла авария на угольной шахте. Лифт, спускавший горняков под землю, на большой скорости опустился на убой.

День шахтаря 2019

Об этом сообщил мэр Нововолынска Борис Карпус на своей странице в социальной сети Facebook.

Девять шахтеров доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Некоторые из них получили ушибы и переломы легкой степени. Двое горняков находятся на вытяжке, еще один получил открытый перелом бедра.

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Трагедия произошла на угольной шахте №9 Нововолынск. Мэр города заверил, что сейчас угрозы для жизни горняков нет. На месте происшествия работают правоохранители, а с 5 апреля начнется служебное расследование.

Взрыв газа в Одессе

2 апреля в квартире произошел взрыв газа в Одессе. В результате аварии один человек скончался, еще двух человек госпитализировали.

Из-за взрыва огонь распространился на площади 50 кв. м, однако его ликвидировали. Взрыв повредил внешнюю стену дома, а также свалилось перекрытия между вторым и третьим этажом. Из дома временно отселили 34 человека.

Фото: Dreamstime

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