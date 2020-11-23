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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

В гипермаркете Киева оборвался лифт — пассажир погиб

В одном из гипермаркетов Киева оборвался лифт с человеком. В результате инцидента погиб 52-летний мужчина, он работал там грузчиком.

Кабина лифта упала с шестиметровой высоты в шахту. Шансов на жизнь у пассажира не оставалось, он скончался до приезда медиков. Несчастный случай произошел в Святошинском районе.

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В Киеве оборвался лифт с медиками скорой

14 октября в Дарницком районе столицы оборвался лифт с медиками. Они прибыли к жилому дому по вызову. Когда они поднимались к больной вместе с ее родными, лифт резко начал падать.

Однако в механизме сработали защитные тормоза, поэтому в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.

В августе в городе Черноморск оборвался лифт с 10-летним ребенком. На место происшествия сразу прибыли спасатели, мальчика достали, открыв дверь с помощью специального инструмента.

Источник: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева

Фото: Pixabay

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