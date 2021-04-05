На вугільній шахті в Нововолинську обірвався ліфт – дев’ять гірників постраждали

У місті Нововолинську Волинської області сталася аварія на вугільній шахті. Ліфт, що спускав гірників під землю, на великій швидкості опустився на забій.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Дев’ятеро шахтарів доставили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Деякі з них отримали забої та переломи легкого ступеня. Двоє гірників перебувають на витяжці, ще один отримав відкритий перелом стегна.

Трагедія сталася на вугільній шахті №9 Нововолинська. Мер міста запевнив, що наразі загрози для життя гірників немає. На місці події працюють правоохоронці, а з 5 квітня розпочнеться службове розслідування.

Вибух газу в Одесі

2 квітня у квартирі стався вибух газу в Одесі. Внаслідок аварії одна людина померла, ще двох осіб госпіталізували.

Через вибух вогонь розповсюдився на площі 50 кв. м, проте його ліквідували. Вибух пошкодив зовнішню стіну будинку, а також повалилося перекриття між другим та третім поверхом. З будинку тимчасово відселили 34 особи.